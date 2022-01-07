نظر دعوى وقف دخول اللاجئين إلى مصر.. غدًا

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غد السبت، دعوى قضائية تطالب بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.

وذكرت الدعوى أن إيواء اللاجئين يضر بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي وجاء في الدعوى أن نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم يؤدي إلى تزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.

وقال مقيم الدعوى إن هناك خطرًا من توطين اللاجئين على مصر، مؤكدًا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تستضيف اللاجئين وتعتبرهم من النسيج الشعبي مثل مصر.