الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«سيوة» تتزين لإقامة المهرجان الدولي للتمور

جانب من أعمال التجميل
جانب من أعمال التجميل

قال محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة في مطروح، اليوم الجمعة، بأنه تم مواصلة أعمال نظافة وتجميل مقر إقامة المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة بالقرية الأولمبية بمنطقة الرمل، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ يناير الجاري.

وأضاف يوسف، أنه يتم تكثيف الأعمال بالتوازي بمناطق متفرقة بالمدينة وذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة المهرجان، لظهور الواحة بالمظهر اللائق موضحا ان أطلقت واحة سيوة حملات مكبرة لعددًا من الفنانين التشكيليين بالرسم على الجدران وإضفاء اللمسات الجمالية لمدخل مدينة سيوة.

وأشار إلى أنه يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على رفع درجة الجاهزية بسيوة لاستقبال الوفود المشاركة بالدورة الخامسة لمهرجان التمور المصرية بسيوة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الفنانين التشكيليين لإضافة لمسة جمالية تساهم في ظهور سيوة بالشكل اللائق، حيث بدأ العمل في عمل تصميمات وجداريات المستوحاة من بيئة سيوة الثرية بتراثها وثقافتها الفريدة وطبيعتها الخلابة بالتعاون مع معهد سيوة الأزهري.

وكان قد بحث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في ديسمبر ٢٠٢١، مع الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الاستعدادات لإقامة مهرجان سيوة الدولي للتمور في نسخته الخامسة، والذي يقام  تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ يناير القادم. 

محافظ مطروح الدورة الخامسة الرسم على الجدران مركز ومدينه سيوة القرية الأولمبية

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