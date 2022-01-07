قائمة أبطال ومواعيد عرض حكاية «اعمل نفسك ميت» لـ حازم سمير ومي سليم

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "نصيبي وقسمتك 4" البوستر الدعائي لأحدث حكايات العمل والتي حملت اسم "اعمل نفسك ميت"، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

العمل ينطلق عرضه يوميًا من السبت للأربعاء في تمام الساعة 8 مساءاً على شبكات قنوات On ومن الأحد للخميس على mbc1 .

الحكاية من بطولة كلا من ميدو عادل ومي سليم ومحمد مهران ومحمود غريب وحازم سمير، وهو من إخراج محمد الخبيري ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

وانتهت أول أمس على شبكة قنوات ON حكاية "وانسى روحى وياك" والتي تعد الحكاية السادسة من الجزء الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" وهي من بطولة ميرهان حسين، محمد عز، أيمن عزب، مروة الأزلى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود يس، وإخراج عصام نصار.

الحكاية تعتبر السابعه من حكايات الموسم الرابع وتدور أحداثها في إطار رعب وتشويق.

وعرض مؤخرًا حكاية "وانسى روحي وياك" الفنان الشاب محمد عز والفنانة ميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.

وعرض حتى الآن حكايات "النظارة البيضاء" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق، و"حلوة اللقطة" بطولة هاني عادل وميرنا نور الدين، و"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وأحمد رفعت ومنة فضالي.

شاركت الفنانة ميريهان حسين صورا من كواليس تصوير حكاية “وأنسى روحي وياك” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اإنستجرام.

وكتبت: “رغم أن ظروف تصوير المسلسل دا كانت صعبة أوي في أيام البرد الشديد جدا وساعات التصوير الطويلة بس ردود أفعالكم الجميلة هونت عليا كل التعب.. مبسوطة أوي إن حكاية وانسى روحي وياك عجبتكوا وشخصية قمر فاجئتكو.. شكرا على كل كلمة حلوة و شكرًا على التشجيع والتقدير.. بحبكو جدًا ويارب أقدملكم أعمال تعجبكو دايما”.