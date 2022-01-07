الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قضية مخدرات و 532 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بأسوان

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة حملاتها المكبرة، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع. 

 وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة  الماضية في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط متهم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 528 حكما، و137 حكم حبس جزئي، و27 حكم حبس مستأنف، و231 أحكام غرامات، و132 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، وتم ضبط 532 مخالفة مرورية تضمنت ضبط 2 مركبة "توكتوك" بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 100 حالات عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 45 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 76 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 115 مخالفات متنوعة.

ضبط الخارجين على القانون الأجهزة الأمنية مديرية أمن أسوان الأحكام القضائية في المواد المخدرة فرض السيطرة جهاز الشرطة

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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