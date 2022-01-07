الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عصابة خطف هواتف أهالى الأقصر على ذمة التحريات

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالأقصر، اليوم الجمعة، حجز شخصين لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات البحث الجنائي حول نشاطهما في مجال سرقة متعلقات المواطنين- هواتف محمول- بأسلوب الخطف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية لصين وضبطهما، لارتكابهما العديد من جرائم، خطف الهواتف المحمولة، من المواطنين في الطريق العام، بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية.

وبحسب التحريات المبدئية شكل شخصان - لهما معلومات جنائية-، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر عصابة  تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المارة بالطريق العام،  مستخدمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية - أداة جريمة- تمكنهم من الفرار، متخذان من دائرة قسم شرطة الأقصر، مسرح لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

واعترفا المتهمان أمام جهات التحقيق، بارتكابهما 5 وقائع بنفس الأسلوب، وأرشدا عن مشترى المسروقات، وأكدا معرفته بأن الهواتف المحمولة مسروقة، وبإرشادهما جرى ضبطه.

العديد من جرائم خطف الهواتف المحمولة المواطنين الطريق العام الأجهزة الأمنية

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