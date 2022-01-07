الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بائع السفريات الوهمية في سوهاج

ضبط بائع
ضبط بائع

نجح ضباط الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط متهم لاستيلائه على أموال شخصين بزعم توفير فرص عمل بالمخالفة للحقيقة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عدد 2 من المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل والاستيلاء على أموالهما بزعم مقدرته على تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بمهن مختلفة - على خلاف الحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته، أقَّر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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