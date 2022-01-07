«التنمية الصناعية» تعلن طرح مجمعات جديدة خلال الشهر الجاري

كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة عن مشاركة الهيئة في مؤتمر الشباب بفريق كامل يستهدف الترويج للمجمعات الصناعية التي تطرحها الهيئة بالإضافة إلى شرح الأنشطة والمتغيرات والتحديثات التي تمت في قطاع التنمية الصناعية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الزلاط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة الهيئة في مؤتمر الشباب تأتي في إطار دعم الرئيس للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة ومساعدة الشباب علي العمل علي فتح مشروعات خاصة بتسهيلات متميزة في الحصول على التراخيص وغيرها من الإجراءات.

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم طرح عدد من المجمعات الصناعية تتراوح من 3 لـ 5 مجمعات جديدة يتم طرحها فور العودة من مؤتمر الشباب تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة ، لافتًا إلى أن خطة العمل في العام الجديد تستهدف طرح عدد من المجمعات الصناعية بتبسط تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص، فضلًا عن تقديم مزيد من التسهيلات الخاصة بالرخص الصناعية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر لقاءاته والتي تركز على التسهيل في تقنين المصانع غير المرخصة.

وأوضح الزلاط، أن هيئة التنمية الصناعية لديها خطة جديدة تشمل مزيد من التسهيلات في قطاع التراخيص والأراضي خلال عام 2022، كما تشمل الدعم الكامل للمجمعات المتخصصة والمدن المتخصصة وتفعيل قانون الشباك الواحد وخطة خاصة لتطوير المناطق الصناعية القديمة.

وأوضح أن عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الإنتاج الفعلي خلال العام الماضي سجلت نحو 2778 مصنعا باستثمارات تبلغ 17 مليارا و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألفا و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة، فضلا عن افتتاح الهيئة العام الماضي نحو 5 مجمعات صناعية معظمها بالصعيد.