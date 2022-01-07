بقسطرة شريانية.. حقن ورم سرطانى بالكبد انفجر ببطن مريض بـ «مستشفى طنطا التعليمى»

نجح فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا في إجراء قسطرة شريانية عاجلة لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، والدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي، والدكتورة نجلاء دعبيس، رئيس قسم الأشعة، والدكتور عمرو البدري، رئيس وحدة الأشعة التداخلية.

وأوضح عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم عمل قسطرة شريانية للمريض لحقن ورم سرطاني بالكبد انفجر ببطنه، مما أدى إلي نزيف شديد بالبطن وهبوط حاد في الدورة الدموية وضعف شديد في ضغط الدم، وانخفاض نسبة الهيموجلوبين بالدم، مما شكل تهديدا لحياة المريض رغم عمل نقل دم وبلازما عاجلة للحالة واستمرار الضغط على 50/90 وارتفاع نبضات القلب لـ166 نبضة بالدقيقة، ووضع المريض على أدوية الأدرينالين لمحاولة المحافظة علي ضغط الدم .

فيما قال الدكتور أحمد الشرقاوي استشاري الأشعة التداخلية بكلية طب طنطا، أنه تم تحديد سبب النزيف الحاد من الورم أثناء عمل القسطرة الشريانية، وتم إغلاق الشريان المغذى للورم مع الحفاظ علي الشريان الرئيسي للكبد.

وأضاف أن القسطرة الشريانية استغرقت 50 دقيقة ، ونقل المريض تحت الملاحظة في المستشفي التعليمي العالمى بالجامعة، وتحسنت العلامات الحيوية مباشرة بعد الحقن.

وضم الفريق الطبي الدكتور أحمد الشرقاوي، استشاري الأشعة التداخلية، والطبيب أيمن الشيخ، والطبيبة آيه جمال، وضم فريق التمريض مروة جمال، وهدير حسن، وفاتن فريد، وعلياء عبدالحافظ "رئيسة التمريض"، وفني القسطرة محمد إبراهيم داود.