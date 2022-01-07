ضبط سيدة أجرت تحويلات مالية مشبوهة بـ2 مليون جنيه فى قنا

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على سيدة مقيمة بمحافظة قنا؛ لقيامها بالاشتراك مع زوجها في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بمعاملات مادية قيمتها مليونا جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، وزوجته- مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهمة الثانية، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.