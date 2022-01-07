الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل «موبايلات» يتاجر فى العملة ببولاق الدكرور

المتهم
المتهم

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط أحد الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي، وبحوزته مبالغ مالية (محلية- أجنبية)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

الاموال العامة محافظة الجيزة مباحث الأموال العامة مكافحة الجريمة الجريمة المنظمة السوق المصرفي بولاق الدكرور

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