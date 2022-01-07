جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى حلوان

عثر الأهالي في منطقة حلوان، اليوم الجمعة، على جثة شاب في الشارع، وأشارت التحريات المبدئية إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وجرى العثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.