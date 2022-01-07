الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب فى حلوان

اسعاف
اسعاف

عثر الأهالي في منطقة حلوان، اليوم الجمعة، على جثة شاب في الشارع، وأشارت التحريات المبدئية إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة حلوان، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وجرى العثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

المباحث امن القاهرة جثة شاب حلوان المواد المخدرة

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