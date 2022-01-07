رئيس مركز البداري يتفقد أعمال مشروعات «حياة كريمة» بقرى أسيوط

تفقد محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي من بينها تنفيذ محطة رفع صرف صحي قرية نجع الجزيرة، ومكتب بريد نجوع المعادي، وأعمال مد وتدعيم شبكات مياه بعزبة سليمان سيد تابع لقرية منشأة همام بالنواميس لمتابعة مراحل التنفيذ، ورافقه خلالها رؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراحلها المختلفة وتطوير الريف المصري الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة للاطمئنان على سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها للانتهاء من تلك المشروعات خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة، وطبقًا للمواصفات والمعايير المقررة وتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى تنفيذ خطط التنمية الموضوعة، ورفع قدرات البنية الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، وتقديم خدمات أفضل في القرى الأكثر احتياجًا.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث