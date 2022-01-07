ضبط تشكيل عصابى لخطف الهواتف المحمولة فى الأقصر

نجح رجال الأمن العام، اليوم الجمعة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المواطنين في محافظة الأقصر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، شروع شخصين «لهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر، في تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المارة بالطريق العام، مستخدمين في ذلك دراجة نارية دون لوحات معدنية خاصة بأحدهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما، وهما شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بذات الدائرة، وتم ضبطهما وبحوزتهما الهواتف المُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما، اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.