سقوط عصابة مخدرات خطيرة فى الدقهلية

تمكن ضباط قطاع الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 3 عناصر إجرامية بالدقهلية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بقصد الاتجار.

كانت البداية بحملة أمنية شنها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية) مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وبحوزتهم بندقية خرطوش- 2 فرد محلى الصنع- عدد من الطلقات النارية- كمية من المواد المخدرة المختلفة- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.