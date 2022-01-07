الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة مخدرات خطيرة فى الدقهلية

المتهمين
المتهمين

تمكن ضباط قطاع الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط 3 عناصر إجرامية بالدقهلية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بقصد الاتجار.

كانت البداية بحملة أمنية شنها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت عن ضبط 3 عناصر إجرامية (لهم معلومات جنائية) مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وبحوزتهم بندقية خرطوش- 2 فرد محلى الصنع- عدد من الطلقات النارية- كمية من المواد المخدرة المختلفة- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة النارية مساعد وزير الداخلية البحث الجنائي الامن العام قطاع الأمن العام المواد المخدرة

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