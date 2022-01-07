الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطع المياه 8 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق «كفر غطاطي- حدائق الأهرام القديمة- شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته- كوم بكار- عزبة جبريل- كفر نصار» لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 7 /1/ 2022، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 8/ 1 /2022.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكانت قرى مركزي الصف وأطفيح بجنوب محافظة الجيزة قد شهدت العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذ العديد من الأنشطة، تنوعت ما بين "ندوات توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات بالكنائس"، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها.

وشملت الأنشطة، أيضاً، استطلاعات لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأثير المشروعات القومية على حياة المواطن بالريف المصري، وعمل مسوحات مجتمعية تهدف إلى تعزيز دور الشركة المجتمعي بقرى حياة كريمة.

وشملت الندوات: مدارس جمال عبدالناصر بأطفيح، البرمبل الابتدائية، الوحدة المجمعة بصول، عمار بن ياسر بمنية الرقة، عمر بن الخطاب بالرقة البحرية، وتم عمل ندوات توعوية بمعاهد المسجد الأقصى بالشوبك الشرقي، عويس القرني بالبرمبل، فتيات علي بن أبي طالب بصول، منية الرقة الأزهري، الإيمان بالرقة البحرية، أطفيح الابتدائي بمنشأة سليمان.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه كفر غطاطي حدائق الأهرام القديمة عزبة جبريل كفر نصار الشبكة القومية لمترو الأنفاق المشروعات القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

الحكومة تنفى ارتفاع أسعار اللحوم تزامنًا مع عيد الميلاد

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة 10 دقائق.. وصفحة الإمام على فيسبوك جزء من شخصيته

أسعار العملات يوم الجمعة 7 يناير 2022

«نيران صديقة».. الأمن يكشف غموض مقتل مسجل خطر بطلق نارى فى أسيوط

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يُدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة

زيادة قياسية فى إصابات كورونا بإسرائيل مع انتشار المتحور أوميكرون

موقع إسرائيلى: اجتماع عنيف لدبلوماسيين أوروبيين في وزارة الخارجية الإسرائيلية