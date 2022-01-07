قطع المياه 8 ساعات عن 6 مناطق بالجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن مناطق «كفر غطاطي- حدائق الأهرام القديمة- شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته- كوم بكار- عزبة جبريل- كفر نصار» لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 7 /1/ 2022، وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 8/ 1 /2022.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ بعض الأعمال بالشبكة القومية لمترو الأنفاق، وذلك في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر 600 مم بطريق المنصورية.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وكانت قرى مركزي الصف وأطفيح بجنوب محافظة الجيزة قد شهدت العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذ العديد من الأنشطة، تنوعت ما بين "ندوات توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات بالكنائس"، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها.

وشملت الأنشطة، أيضاً، استطلاعات لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأثير المشروعات القومية على حياة المواطن بالريف المصري، وعمل مسوحات مجتمعية تهدف إلى تعزيز دور الشركة المجتمعي بقرى حياة كريمة.

وشملت الندوات: مدارس جمال عبدالناصر بأطفيح، البرمبل الابتدائية، الوحدة المجمعة بصول، عمار بن ياسر بمنية الرقة، عمر بن الخطاب بالرقة البحرية، وتم عمل ندوات توعوية بمعاهد المسجد الأقصى بالشوبك الشرقي، عويس القرني بالبرمبل، فتيات علي بن أبي طالب بصول، منية الرقة الأزهري، الإيمان بالرقة البحرية، أطفيح الابتدائي بمنشأة سليمان.