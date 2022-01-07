الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 5325 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

 وجّه قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي. 

وقد استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها «ضبط 3 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة- ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، وتنفيذ 5325 حكما قضائيا متنوعا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري استمرار الحملات.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وزير الداخلية سلاح نارى مساعد وزير الداخلية الإجراءات القانونية مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع الأمن العام

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