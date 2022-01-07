الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي فى أوروبا مع تراجع الإمدادات الروسية

أسعار الغاز
أسعار الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مجددًا، اليوم الجمعة، مع استمرار روسيا في خفض تدفق الغاز إلى أوروبا.

وبعد تراجع حدة الأزمة في نهاية العام الماضي، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم، بأن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بأكثر من 40% هذا الأسبوع، حيث تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز الرئيسية إلى أدنى معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، منذ عام 2015 على الأقل.
وكثفت أزمة أسعار الغاز الطبيعي الضغوط على المستهلكين، واضطرت بعض الشركات في أوروبا إلى خفض إنتاجها.

وذكرت “بلومبرج”، أن إمدادات الغاز عبر خط يامال أوروبا، الذي عادة ما ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بولندا، تتدفق حاليا في الاتجاه العاكس لليوم الـ18 على التوالي، ما يضطر العملاء إلى الاعتماد على مخزونهم من الغاز، ومازال تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا منخفضا أيضا في الوقت الحالي.
وارتفعت أسعار العقود الأجلة القياسية للغاز في أوروبا اليوم بنسبة 6.7% إلى 103 يورو لكل ميجاوات ساعة، ووصل سعر الغاز إلى مئة يورو في الساعة الثامنة و34 دقيقة في أمستردام.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثامن على التوالي، الجمعة الماضية، في أطول سلسلة تراجعات تشهدها أسعار الغاز الأوروبية خلال سبعة أعوام، في ظل زيادة المعروض وتحسن الطقس.


وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن كميات إضافية من الغاز الأمريكي المسال في طريقها إلى أوروبا حاليا، حيث من المقرر أن تصل 11 شحنة، على الأقل، إلى منافذ الاستيراد بشمال غرب أوروبا خلال الفترة ما بين آخر ديسمبر و 10 يناير المقبل، بحسب بيانات الشحن التي جمعتها الوكالة.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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