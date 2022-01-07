الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأرز في السوق المحلي المصري للجملة وارتفاعه عالمياً

استقرار أسعار الأرز فى السوق المحلية المصرية للجملة وارتفاعه عالميًا

الارز
الارز

شهدت أسعار الأرز استقرارًا في السوق المحلية لدى التاجر والمستهلك خلال تعاملات اليوم الجمعة 7-1-2022، حيث ثبتت أسعار الأرز الأبيض والشعير، بعد موجة من الارتفاعات شهدتها أمس، تصل لـ 1000 جنيه للأرز الأبيض، و200 جنيه للأرز الشعير.

وقد شهدت  أسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل استقرارًا، حيث ثبت سعر الأرز الأبيض كسر 5% و كسر 3% عند نفس القيمة الشرائية دون تغيير.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، صعودًا، خلال الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع ،وسجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ثباتًا في الطن بالأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 5,800 جنيه، كما استقرت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,500 جنيه.
واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9,600 جنيه، كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8,000 جنيه.

 

سعر الأرز للمستهلك
وبلغ سعر كيلو أرز  نحو 13.95 جنيه، كما سجل سعر أرز مصري  14.70 جنيه للكيلو، وبلغ سعر كيلو أرز 15.45 جنيه.


قفزت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية، لتداولات اليوم في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد يناير ليصل إلى 14.485 دولارًا للقنطار بمقدار ارتفاع 0.040 دولارًا أي بنسبة صعود 0.28%. 

كما ارتفع عقد مارس، بمقدار 0.005 دولار، ليسجل 14.715 دولار للقنطار بنسبة صعود 0.03%.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة المحدودة رقم (1) لسنة 2021-2022 لشركات المضارب والموردين المسجلين لدي الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب إنتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وطبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2006/2244) رتبة (1) (رفيع-عريض ) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5%  للتوريد خلال الفترة من 2022-1-1 حتى 2022-3-31 بحد أدنى لكمية التوريد الشهرية 500 طن.

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وائل لطفي

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