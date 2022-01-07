الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن دهسًا بالسيارة أثناء عبور الطريق في المرج

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، أثناء عبوره طريق 6 أكتوبر بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، تحت عجلات سيارة تجاوز قائدها السرعة القانونية المقررة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بطريق 6 أكتوبر بمنطقة المرج.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مُسرعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية مديرية امن القاهرة غرفة عمليات النجدة حادث تصادم مصرع مواطن منطقة المرج

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