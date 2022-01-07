مصرع مواطن دهسًا بالسيارة أثناء عبور الطريق في المرج

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، أثناء عبوره طريق 6 أكتوبر بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، تحت عجلات سيارة تجاوز قائدها السرعة القانونية المقررة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بطريق 6 أكتوبر بمنطقة المرج.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور الطريق صدمته سيارة مُسرعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.