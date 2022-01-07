رئيس «مياه سوهاج» يشدد على ضرورة إجراء صيانة دورية لمحطات مياه الشرب

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز إخميم، ودار السلام، والمنشاة، وذلك للتأكد من الالتزام بمعايير التشغيل والصيانة القياسية لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تفقد محطة مياه العيساوية والاحايوة المدمجة والعيساوية الجديدة بمركز أخميم ومحطات مياه المشايخ الارتوازي وأولاد الشيخ القديمة وعرب العطيات النقالي ونجع عمار الظهير الصحراوي ونجع عمار النقالي بمركز دار السلام ومحطتي مياه الرويهب وكوم بدار بمركز المنشاة.

وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتأكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.