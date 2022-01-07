الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تدعو لتعاون وثيق مع القوات الأمريكية في مواجهة «كورونا»

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

وجه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الجمعة، مساعديه بالتعاون الوثيق مع القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القواعد العسكرية الأمريكية ببلاده.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري بارك كيونغ-مي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - إن الرئيس مون أصدر تعليماته لمساعديه بوضع تعزيز إجراءات مكافحة الفيروس للمواطنين والمنشآت التجارية بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية.
وأشارت إلى أن ذلك أيضا وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن "ستارز آند سترايبس" الإخبارية للجيش الأمريكي، أكدت القوات الأمريكية في كوريا 467 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر الماضي.
وأوضح التقرير، أنه يمثل أكبر عدد من الإصابات التي أبلغت عنها القوات الأمريكية في كوريا منذ تفشي الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 3529 حالة عدوى محلية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول، إنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 657 ألفا و508 حالات.

وأضافت البلاد، أن هناك 45 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5932 وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن إجمالي 42.84 مليون شخص أو 83.5 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 20.05 مليون شخص أو 39.1 % جرعات تعزيزية.

وفي أوائل نوفمبر، خففت الحكومة القيود المفروضة منذ فترة طويلة في حقبة الجائحة كجزء من الجهود المبذولة للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل في إطار مخطط "التعايش مع كوفيد-19".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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