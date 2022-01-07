الصحف الكويتية تبرز إصابات كورونا وإجراءات الحكومة للتصدي للجائحة

أبرزت وسائل الإعلام والصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة للتصدي لفيروس كورونا، كما اهتمت الصحف بإصابة وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد بالفيروس.

وتحت عنوان «مجلس الوزراء أجَّل اجتماعه الاستثنائي حتى إجراء المسحات للوزراء»، ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية، أن وزير الصحة شارك عن بُعد في اجتماع «طوارئ كورونا لا تغيير لآلية فحص القادمين بعد قفزة «كورونا»، مشيرة إلى أن المجلس سيحسم عددًا من التوصيات المرفوعة إليه من «طوارئ كورونا» في اجتماعه المقبل سواء عُقِدَ بشكل اعتيادي في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف، أو عبر الاتصال المرئي.

أما صحيفة «القبس» الكويتية، فذكرت تحت عنوان: «لا لتغيير آلية فحص القادمين بعد قفزة كورونا»، أن مصادر حكومية استبعدت أن يتم تغيير آلية فحص القادمين إلى الكويت من الخارج، مؤكدة أن الآلية المُتبعة حاليًا مضمونة ودقيقة في كشف أي حالات إصابة بين القادمين.

وقالت المصادر للصحيفة إن إجراءات الجهات الحكومية لفحص القادمين للبلاد تمثل جهودًا دقيقة ومشددة، فهناك حالات جرى فحصها مرة، وأخرى مرتين رغم ظهور نتائج فحوصها سلبية في المرة الأولى.

وذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية تحت عنوان «إصابة وزير الصحة تضع الوزراء والنواب تحت الإجراءات الصحية» أن إصابة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد بفيروس كورونا، وضعت أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء تحت الإجراءات الصحية المقرة من قبل وزارة الصحة على المخالطين لأي مصاب.