محافظ القليوبية يتفقد بنها وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال الرصف والقمامة

تفقد اللواء الحميد الهجان محافظ القليوبية، مدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال الرصف بشارع الأمل ببنها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع والمحاور الجديدة بشبرا الخيمة



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل، حيث تم الانتهاء من تغيير المرافق (كهرباء والمياه والغاز والتليفونات) بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية كما تم نقل كبائن الكهرباء، كما تم وضع طبقة السن وجاري أعمال رفع مطابق الصرف الصحي تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف خلال أيام، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها والتى تشمل تطوير شوارع خط 12 وطريق خط 13 ومدخل بنها القبلي وفريد ندا وطراد النيل وكورنيش النيل ووممشى نهر النيل وكفر الجزار دملو وطريق قرية سندنهور وكلية تجارة وشارع النساج بكلية وشارع 10 بالفلل والمدرسة اليابانية والمكفوفين وخلف مجلس مدينة بنها وشرق الاستاد وطريق الرملة بتكلفة بلغت 226 مليون جنيه.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ الطريق الدائري وأعمال التوسعة التي تتم بالطريق موجها بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وإزالة اي تراكمات والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات والمشكلات.

وشدد المحافظ على أعمال النظافة، حيث تم ضبط عدد 4 سيارات كارو تفرز القمامة بالشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تفقد محور وكورنيش ترعة الإسماعيلية، وتم ضبط 3 سيارات ملاكي بدون ترخيص يستخدمها اصحابها في بيع الملابس والأحذية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة المرور.



وشدد المحافظ علي ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات اولا بأول سواء من الشوارع أو من المحطة الوسيطة وتفعيل وحدات المتابعة لرصد اي مخالفات وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.



كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.



وأكد المحافظ حرص المحافظة على استعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة من خلال تدعيم منظومة النظافة وتطوير الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أنه جاري الآن تطوير شارع أحمد عرابي باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بحي شرق شبرا الخيمة، مؤكدا أنه بمجرد الانتهاء من تطويره ستحدث انفراجة مرورية كبيرة لربطه بالطريق الدائري من خلال مطالع ومنازل جاري انشائها ضمن أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري.