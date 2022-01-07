«كن قدوة لهم».. كيف تجعل أطفالك يمارسون الرياضة لصحة جيدة؟

يجلب الشتاء البارد الرغبة التي لا مفر منها في البقاء مطويًا داخل الغطاء لفترة أطول، ولكن هناك أشياء لابد أن نفكر فيها بشكل جيد لصحة أطفالنا وهي الرياضة وممارستها في الهواء الطلق وتعويدهم على ذلك.

وفقًا لموقع “Femina”، نعلم أن ممارسة الرياضة أمر مهم، ولكن بالنسبة لمعظم البالغين، يعد اعتماد جدول للتمارين الرياضية أمرًا صعبًا، يمكن للمرء أن يتخيل فقط المهمة التي ستتمثل في إقناع الأطفال بأن التمرين يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من روتينهم اليومي.

تبدأ من المنزل

منذ أن ضرب جائحة COVID-19 العالم، اضطررنا إلى البقاء في منازلنا وتوقفت التدريبات الروتينية، تحول الكثير إلى اليوجا والتمارين الرياضية والتأمل في المنزل من خلال التدريب عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا إشراك أطفالك في التدريبات الخاصة بك، والمشاركة معهم في أنشطة اللياقة البدنية المختلفة في الداخل.

استمتع

لا يفهم الأطفال أهمية الصحة أو الالتزام بروتين اللياقة؛ كل ما يعرفونه هو كيفية الاستمتاع، لذا بدلاً من جعل التدريبات مهمة لهم، حاول الانغماس في بعض الأنشطة الممتعة واللعب، على سبيل المثال، يمكنك تجربة روتين رقص مع أطفالك - ليس عليك تدريبهم أو مطالبتهم بإتباع أي خطوات، فقط دعهم يقفزون ويذهبون إلى البرية.

كن قدوة لهم

ينفذ الأطفال عادة ما يرونه، لذا كن قدوة لهم وعلمهم أشياء جيدة، واكتسب عادات صحية تغري الأطفال لفعل الشيء نفسه.

إشراك الأسرة بأكملها

يحبها الأطفال عندما تكون الأسرة بأكملها من حولهم ويمكنهم قضاء الوقت مع كل شخص يقوم بشيء ممتع، لذلك ابحث عن لعبة جيدة أو قم بإعداد روتين رقص ليتبعه الجميع، سيشعر ابنك بالتأكيد بمزيد من المشاركة والحماس لممارسة الرياضة كل يوم.

اطلب من الأطفال أن يأخذوا زمام المبادرة

يحب الأطفال تعليم الآخرين أشياء جديدة، لذلك عندما تطلب منهم أخذ زمام المبادرة، فإنهم سيفعلون ذلك بسعادة، بهذه الطريقة، لن يكون لديك جلسة تدريب جيدة مع طفلك فحسب، بل ستغرس فيه أيضًا صفات القيادة.

فئة النشاط المدرسي

سجّل ابنك في صفوف النشاط واسمح له باستكشاف أشياء جديدة مع أشخاص جدد، على سبيل المثال، يمكنك تسجيل طفلك في السباحة، والتنس، وكرة القدم، والملاكمة، والتايكواندو، وما إلى ذلك في المدرسة أو النادي.

شارك في المنافسة والمكافآت الصحية

عادة ما يستمتع الأطفال بذلك عندما يتنافسون، ويغمرهم الرغبة في أن يكونوا الأفضل والفوز، حقق أقصى استفادة من هذا واصطحب طفلك في الركض واطلب منه التسابق معك، يمكنك أيضًا تقديم مكافآت إضافية، على سبيل المثال، إذا فزت فسيتعين عليهم الموافقة على كل ما تقوله، ولكن إذا فازوا، فيمكنهم الحصول على مزيد من الوقت للقيام بما يحبونه.