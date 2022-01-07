برودة وشبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد توضح طقس 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس الـ72 ساعة المقبلة من اليوم الجمعة 7 يناير 2022 حتى يوم الأحد 9 يناير 2022.

وقالت الهيئة في بيان اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن حالة الطقس مستقرة تمامًا على جميع أنحاء الجمهورية ونشاط الرياح معتدل على أغلب المناطق وتثبت درجات الحرارة على سواحل المتوسط في مستويات عند درجة الـ 20 بقليل.

أما عن محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي المناطق الشمالية الداخلية فيكون الوضع متقارب ومتشابه في حدود الـ 20 درجة، بينما جنوب الصعيد تكون درجة الحرارة هناك عند أوائل الـ20 درجة، أما أجواء الليل فتكون شديدة البرودة على كافة أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه قد تتساقط أمطار خفيفة اليوم على مناطق متفرقة من الجمهورية أما الشبورة فتتركز اليوم بكثافة، وقد تصل إلى ضبابية على محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية وخط القنال وجميع الطرق خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة لمدة 72 ساعة:

الجمعة 7 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 16 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 9 يناير 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.