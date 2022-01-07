ارتفاع أرباح «سامسونج» بأكثر من 50% في الربع الأخير من 2021

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات ارتفاع أرباحها ربع السنوية بأكثر من50 بالمئة، في ظل استقرار أسعار الرقائق الإلكترونية وزيادة مبيعات الهواتف الذكية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أكبر شركة في كوريا الجنوبية سجلت أرباحا تشغيلية بقيمة 13.8 تريليون وون (11.5 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكنها لم تصل إلى الأرباح التشغيلية التي كان يتوقعها خبراء الاقتصاد، بعد أن وزعت مكافآت خاصة على الموظفين لديها.

وارتفعت عائدات الشركة بنسبة فاقت التوقعات، بواقع 23 بالمئة، إلى 76 تريليون وون. وزدات قيمة سهم الشركة بنسبة 2 بالمئة في بداية التعاملات في بورصة سول صباح اليوم.

ويراقب المستثمرون عمليات شركة سامسونج في مدينة شيآن الصينية التي أغلقت في إطار جهود بكين للسيطرة على جائحة محلية. وليس من الواضح إلى متى سوف تستمر عملية الاغلاق في المدينة.

ومن المقرر أن تعلن سامسونج عن صافي أرباحها ونتائج أعمال فروعها المختلفة عندما تكشف عن نتائج أعمالها بالكامل يوم 27 يناير الجاري.

ومن آخر التطورات التي قامت بها الشركة، أعلنت عن عدة أجهزة جديدة قابلة للطى، حيث تعد أول شركة فى العالم تتجه لطرح هذا النوع من الهواتف لتثبت ريادتها فى هذا المجال، وتأخذ تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة إلى آفاق جديدة.

وكشفت الشركة عن هاتفين ذكيين جديدين من جالكسى هما: «Z Fold3 & ZFlip 3» يتمتعان بابتكارات وتصميمات رائدة، حيث يعمل الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية بعد تجربة المستخدمين لها.

وكانت «سامسونج» قد أطلقت الجيلين الأول والثانى من الهواتف القابلة للطى Galaxy ZFold وGalaxy ZFlip لتمهد الطريق أمام الجيل الجديد من هذه الفئة، حيث أضاف فريق عمل سامسونج مزيدًا من الخصائص التى طلبها المستخدمون، مثل تحسين أداء الكاميرات ودقة جودة الشاشة والمعالج المستخدم، هذا فضلًا عن أن الأجهزة تتميز بتصميم فريد وبعض التحسينات الرئيسية، مثل مقاومة الماء مما يجعل استخدامها آمنًا تحت المطر.