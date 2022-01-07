تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بموانئ دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2573 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا و الفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5252 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136 ألفا و 591 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127 ألفا و 629 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمن 32 ألفا و 220 طنا شملت "5400 طن يوريا و 10120 طن فوسفات و 700 طن مولاس و 16000 طن ملح" فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64803 ألاف و 803 أطنان شملت "20 ألفا و 3 أطنان من الذرة و 1196 طن سلاج و 4647 طن خردة و 14204 أطنان حديد و 1239 طن خشب زان و 5266 طن أبلاكاش و 5143 طن سكر و 756 طن حمص و 502 طن بازلاء و 5500 طن فول صويا و 6347 طن قمح".

وفي المقابل، بلغ حركة الصادر من البضائع العامة أمس الخميس، 30 ألفا و111 طنا، تشمل 2261 طن كوارتز، و1300 طن ملح صخري، و3 آلاف و50 طن فوسفات، و1100 طن مولاس، و23 ألفا و700 طن ملح.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 64 ألفا و391 طنا، تشمل 26 ألفا و134 طن ذرة، و1694 طن سلاج، و1477 طن خردة و1715 طن حديد صاج، و6 آلاف و239 طن خشب زان، و7 آلاف و600 طن أبلاكاش، و5 آلاف و568 طن سكر، و710 أطنان بازلاء، و2999 طن كلوريد، و9 آلاف و905 أطنان قمح، و1920 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 350 طنا.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 488 حاوية مكافئة، تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية والأردن والجزائر والبحرين وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وكرواتيا وهونج كونج والهند وسلوفينيا وفيتنام والولايات المتحدة وباكستان وهولندا والبرازيل ورندونيسيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1056 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة.