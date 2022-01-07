منها «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي.. غلق 4 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، عن غلق 4 طرق رئيسية بسبب موجة الطقس السيء والشبورة المائية وذلك حرصا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وقامت قوات الإدارة العامة للمرور بغلق طريق بورسعيد باتجاه دمياط، وطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، ومحور 30 يونيو المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وغلق طريق بنها شبرا الحر.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

- إرشادات القيادة أثناء الشبورة المائية

وقدمت الإدارة العامة للمرور المركزي إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الظروف الخاصة بالنسبة للقيادة في الشبورة المائية:

1- أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

3- تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

4- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

6- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

7- أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

8- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

9- استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

10- عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.

11- ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

12- السير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

13- لا تتخط السيارة التي أمامك أثناء الشبورة.

14- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة، فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

15- إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال، لا تدخل منطقة الشبورة واعمل على تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

16- في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كل الأنوار، وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.