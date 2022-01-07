«القوى العاملة»: تعيين 354 شابًا بينهم 4 «قادرون باختلاف» في دمياط

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 354 شاباً، منهم 4 "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 913 شاباً، كما تم استخراج 601 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 61 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 221 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 120 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وعمل 27 حملة تفتيشية، وبحث 2 شكوى عمالية، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد، وشركة الغزل والنسيج بدمياط.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالتفتيش على 200 منشأة، وإعادة التفتيش على 180 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 مذكرات غلق إداري، وعمل 5 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 33 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 15 شكوى منهم، و3 شكوى منها مستوفاة، و23 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 36 ألف جنيه لـ72 عاملاً من المسجلين كرعاية إجتماعية إستكمالاً لمنحة المولد النبوي الشريف.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 308 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.