الجمعة 07 يناير 2022
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مصر

بالأسماء.. تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ64 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 59 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت  182 ألفاً و601 دولار، أي ما يعادل 2 مليون 680 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملةـ إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  على موقع وزارة القوى العاملة  www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة السفارة المصرية بالأردن بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودا، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

- استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات

من جانبه أكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ63 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 19 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، حيث بلغت  46 ألفاً و 304 دولاراً ،أى ما يعادل 725 ألف جنيه مصري تقريبا.

 

وفيما يلي الأسماء المستحقة.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن مكتب التمثيل العمالي بالأردن الملحق العمالي موقع وزارة القوى العاملة

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