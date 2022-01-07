خبراء يوافقون على خطة الحكومة اليابانية لإعلان الحالة شبه الطارئة

وافق فريق استشاري من الخبراء، على خطة الحكومة اليابانية لإعلان حالة شبه طارئة في 3 محافظات تشهد زيادة سريعة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن هذا سيسمح لحكام محافظات ياماجوتشي وأوكيناوا وهيروشيما فرض المزيد من التدابير المستهدفة، مضيفا أنه من المتوقع أن يدخل الإعلان حيز التنفيذ من يوم الأحد وحتى نهاية شهر يناير الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن الخبراء قاموا بمراجعة البيانات والقيود المقترحة التي تهدف إلى ضمان عدم الضغط على الأنظمة الصحية.

وتسمح الحالة شبه الطارئة للحكام المحليين بأن يطلبوا من الأعمال التجارية أن تتخذ إجراءات وقائية أكثر صرامة، والتي قد تتضمن حظر بيع الكحوليات، أو الإغلاق المبكر، أو حظر عدد الزبائن.

ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة اليابانية الخطة بشكل رسمي خلال اجتماع لفرقة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا في البلاد في وقت لاحق اليوم.

وبدأت اليابان إعطاء الجرعة الثالثة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، ثم يليهم كبار السن أوائل العام المقبل.

ولم تشهد اليابان زيادة في حالات الإصابة بأوميكرون، لكن الحكومة لا تزال في حالة تأهب، حيث تمنع دخول الأجانب من الخارج وتتيح فحوص بي.سي.آر والأجسام المضادة مجانا في بعض المناطق، مثل طوكيو، والتي تأكد تفشي المتحور الجديد محليا.

وقال كيشيدا: "إلى جانب 31 مليون شخص يعملون في قطاع الرعاية الصحية وكبار السن، نود بحث تقديم (الجدول الزمني للجرعة الثالثة) قدر الإمكان".

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أكد إن حكومته سوف تبحث إعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا لجميع السكان، قدر الإمكان، وسط مخاوف من تفشي المتحور أوميكرون.

وفي مقابلة مع وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قال كيشيدا إنه سوف يجعل تدابير مكافحة الفيروس "قابلة للتطبيق تماما"، حتى يشعر الناس بالأمان وسط استمرار الغموض بشأن المتحور الجديد.