الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خطوة أمريكية جديدة لمواجهة الحشد العسكري الروسي ضد أوكرانيا

ويندي شيرمان،
ويندي شيرمان،

 تتوجه نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في جولة أوروبية تشمل سويسرا وبلجيكا، في إطار دبلوماسية واشنطن المكثفة لتطوير نهج موحد مع حلفائها وشركائها لمواجهة الحشد العسكري الروسي غير المبرر على طول حدود أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن شيرمان تغادر الولايات المتحدة غدا في جولة تستمر حتى الخميس المقبل بهدف تنسيق الجهود المشتركة لتشجيع روسيا على اختيار الدبلوماسية وخفض التصعيد لصالح الأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي.
وأضاف البيان، أن شيرمان تترأس في جنيف الوفد الأمريكي، ويضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي وهيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، ​في جلسة استثنائية لحوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا والمقرر انطلاقه 10 يناير.
وتنطلق نائبة وزير الخارجية الأمريكي بعد ذلك إلى بروكسل يومي 11 و12 يناير لإجراء مشاورات مع قيادة الناتو وحلفاء الناتو ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لمواصلة التنسيق الوثيق بشأن الأمن الأوروبي في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا.
ففي 11 يناير، تلتقي شيرمان ممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتستعد بشكل مشترك مع الحلفاء لاجتماع مجلس الناتو وروسيا. وفي 12 يناير، تترأس ويندي شيرمان الوفد الأمريكي إلى اجتماع مجلس الناتو وروسيا.
وتعد مشاركة نائبة وزير الخارجية في مشاورات "حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي بين الولايات المتحدة وروسيا" وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي جزءا من الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوتر الناجم عن الحشد العسكري الروسي واستمرار العدوان على أوكرانيا.
وأكدت الخارجية الأمريكية استمرار مشاركة واشنطن الدبلوماسية مع أول اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2022 والمقرر انعقاده يوم 13 يناير، حيث يقود السفير لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مايكل كاربنتر مشاركة الولايات المتحدة.
واختتمت بيانها بالتأكيد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعد مكانا هاما للحوار متعدد الأطراف حول قضايا الأمن الأوروبي.
 

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