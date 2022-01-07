الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي قدم 380 مليون جرعة لقاح كورونا لدول العالم في 2021

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي شارك بالفعل 380 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بحلول نهاية العام المنصرم، معظمها كان من خلال مرفق "كوفاكس" الدولي.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان بشأن أخر مستجدات مشاركة اللقاحات، نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، صباح اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانحا للقاحات "كوفيد-19" الآمنة والفعالة حتى الآن.

وأضافت "فون دير لاين"،  أن الاتحاد الأوروبي تجاوز هدفه في مشاركة اللقاحات عام 2021، حيث أنه وعد في السابق بمشاركة 250 مليون جرعة مع البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل، لكنه قام بتوزيع 380 مليون جرعة بدلا من ذلك، وتم بالفعل تسليم أكثر من 255 مليون جرعة من هذه الجرعات إلى البلدان المتلقية.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن برنامج "فريق أوروبا"، تعهد بمشاركة 700 مليون جرعة بحلول منتصف عام 2022، وقالت "نحن على الطريق الصحيح للوفاء بهذا الوعد. وعلى وجه الخصوص، سنكثف جهودنا لدعم إفريقيا، حيث معدلات التطعيم أقل مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم"،على حد قولها.

- إصابات كورونا حول العالم

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 300 مليون و173 ألفا و145 إصابة.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة،  أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و472 ألفا و263 وفاة.
وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 58.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون إصابة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ833 ألفا و987 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و654 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 482 ألفا و876 وفاة.
 

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