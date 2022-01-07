تهنئة الرئيس السيسي للأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها تهنئة الرئيس السيسي للأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

و من جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الوحدة الوطنية ركيزة التنمية والتقدم.. الرئيس يهنئ البابا تواضروس وأقباط المهجر بعيد الميلاد المجيد"، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر، مسلمين وأقباط، فى مسيرة الوطن نحو المستقبل المنشود، مشيرا إلى أن مصر هى مهد الرسالات السماوية وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم، ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائه على مر التاريخ.

وقال الرئيس في برقية التهنئة التي بعث بها أمس إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد: «إن رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة هى أن وحدتنا الوطنية تعد ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وإن تماسك النسيج الوطنى لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامية، وحصنه المنيع، للحفاظ على مقدراته»، مؤكدا أن الوطن فى حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء، من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين.

ودعا الرئيس السيسى الله تعالى بأن يرعى مصر، وأن يحفظ أهلها، وأن ينعم عليهم بدوام الأمن والرقى والازدهار، متمنيا لجميع الإخوة الأقباط مع بدء العام الجديد عاما مليئا بالنجاح والتوفيق، تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم، ولمصرنا العزيزة ولكل أبنائها دوام الرفعة والتقدم والرخاء، معربا عن أصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده على قداسة البابا والإخوة الأقباط بكل الخير والسعادة.

- الرئيس يبعث ببرقية تهنئة إلى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد



كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أقباط مصر بالخارج، نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، معربا فيها عن أمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار.

- جهود "الداخلية " لتأمين احتفالات عيد الميلاد



فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "الداخلية" تؤمن الاحتفالات.. "توفيق": رجال الشرطة يؤدون دورهم الوطني في حفظ الأمن".

أعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية، رفعت الحالة الأمنية للدرجة القصوى، خلال احتفالات عيد الميلاد، وتم اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وشدد وزير الداخلية على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن. وشدد على أهمية أن تتحلى العـناصر القائمة عـلـى تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، واعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الـطـرق و المحـاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.



وطالب الوزير بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحـسـم، فـي إطـار سـعـى الـدولـة للحفاظ على صحة المواطنين، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

واضطلعت كافة مديريات الأمن بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد، من خلال الانتشار الأمني المكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن.

- انطلاق منتدى شباب العالم الاثنين المقبل



من ناحية أخرى قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "ينطلق الإثنين المقبل بمدينة السلام برعاية وحضور الرئيس السيسي .. الأمن المائي و«حياة كريمة» يتصدران أجندة منتدى شباب العالم.. غدا انطلاق ورش العمل.. ومنصة تفاعلية للمشاركة في الجلسات عن بعد لأول مرة".

يعقد منتدى شباب العالم، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي «السلام والإبداع والتنمية».

وقـبـل انطـلاق المنتدى، تعقد عـدد مـن الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل للعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن، استعراض مبادرة «حياة كريمة» باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.. وينطلق منتدى شباب العالم يوم الإثنين المقبل بالحفل الافتتاحي، يليه جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها.

وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من «جلاسكو» إلى «شرم الشيخ»، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

كما تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول:» مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة».



- "الإسكان" تطالب شركات تطوير "مثلث ماسبيرو" بزيادة معدلات التنفيذ



في سياق آخر قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "الإسكان" تطالب شركات تطوير "مثلث ماسبيرو" بزيادة معدلات التنفيذ.. جولات للمسؤولين لمتابعة أبراج الإسكان البديل ونماذج التشطيب".

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بالمشروعات الجارى تنفيذها لتطوير منطقة مثلث مـاسـبـيـرو، يـرافـقـه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمـواردى وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة سير الأعمال بمشروعات التطوير الجارى تنفيذها، ودفـع العمل وتذليل أي عقبات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع مسئولو الوزارة، معدلات تنفيذ مشروع أبراج الإسكان البديل والبرج الاستثمارى والـبـرج الإداري، حيث اطلعوا على نماذج تشطيب وحدات الإسكان الـبـديـل و نـمـوذج تشطيب البرج الاستثماري، كما تفقدوا مشروع أبراج النيل ماسبيرو الجاري تنفيذها بالمنطقة ومـشـروع أبـراج ماسبيرو بأنشطة (فندقي - سكني - إداري).

كما اجتمع مسئولو الوزارة مع مسئولى المكاتب الاسـتـشـاريـة المشرفة على تلك المـشـروعـات والشركات المنفذة لمتابعة الموقف التنفيذي ومناقشة الأعـمـال بـالمـشـروعـات، وطالبوا بسرعة رفع معدلات التنفيذ حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة لها.



- زيادة معاشات المهن الطبية إلى 1000 جنيه شهريا من مايو المقبل



كما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "اعتبارا من مايو المقبل زيادة معاشات المهن الطبية إلى 1000 جنيه شهريا".

أعلن الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية اتخاذ مجلس الاتحاد قرارا بزيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه شهريا، لتصبح قيمة المعاش 1000 جنيه شهريا، بدلا من 900 جنيه، وذلك اعتباراً من دفعة مايو 2022.

وأوضح هيكل، أن ذلك يأتي في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التي تم إجراؤها منذ فترة، للوقوف على حالة صندوق المعاشات، وبيان مدى قدرته على الاستمرارية حال اتخاذ قرار الزيادة، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد يبذل خلال تلك الفترة جهودا للتوسع في تحصيل الدمغات الطبية، وتنفيذ مشروعات تحقق زيـادة في موارد الاتحاد، وذلك لتغطية القيمة الإجمالية للزيادة في المعاشات.

ولفت نائب رئيس الاتـحـاد إلى أن اتحاد المهن الطبية يصرف المعاش لأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد «الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، كل ثلاثة أشهر، «في منتصف فـبـرايـر، مـايـو، أغسطس، نوفمبر»، بإجمالي 3 آلاف جنيه بعد الزيادة الجديدة.