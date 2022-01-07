الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 6 أشهر

الهند
الهند

 أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 117 ألفا و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ يونيو الماضي، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و226 ألفا و386 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا)، اليوم الجمعة، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 483 ألفا و178 شخصا بعد وفاة 302 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 30 ألفا و836 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و371 ألفا و845 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 371 ألفا و363 حالة.

وكانت وسائل الإعلام الهندية قد ذكرت، الخميس، نقلاَ عن مسؤولين، أنه لدى هبوط الطائرة تم اختبار البالغين الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 160 شخصا، و جاءت نتائج 125 منهم إيجابية.

وأفادت محطة تلفزيون "إن.دي.تي.في." بأنه جرى وضع الركاب أصحاب النتيجة الإيجابية قيد الحجر الصحي المؤسسي، على الفور.

وبعد موجة تفشي ضارية ومميتة لفيروس كورونا العام الماضي، تراجعت الإصابات في الهند على مدار شهور، ولكنها زادت مجددا بشكل حاد لبعض الوقت.

وكشفت صحيفة "إنديان اكسبريس" الهندية، عن آخر تطورات الوضع في مواجهة متحور أوميكرون، مشيرة عن ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور الجديد في البلاد = زادت 6 مرات  خلال الأيام الثمانية الماضية.

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