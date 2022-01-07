سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-1-2022

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات، اليوم الجمعة، حيث بلغ 15,71 جنبه، وهو نفس معدل السعر قبل إجازة البنوك الأسبوعية، في ظل اهتمام قطاع كبير من الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال بمتابعة أسعار الدولار يوميًا لارتباطه بأسعار السلع الأساسية والمنتجات مع بدء فترة الاستيراد من الخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في قيامها بتوفير كميات الدولار اللازمة لجميع العملاء لمنع تذبذب أسعار الدولار في السوق المصرفية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

في السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، الجمعة، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



وأيضا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في فروع البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وأيضا شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء استقرار عند 15,66 والبيع عند 15,76 جنيه خلال التعاملات ، في بنك بلوم.

