الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة واليابان تتهمان الصين بزعزعة الاستقرار فى آسيا والمحيط الهادئ

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

أعلنت السلطات الأمريكية واليابانية أن التصرفات الصينية تهدد الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة استعدادها للرد المشترك على مثل هذه الخطوات.

وجاء في بيان مشترك للجانبين نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس بعد انتهاء المفاوضات الأمريكية اليابانية بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع للبلدين.

وأضاف البيان: عبر الوزراء عن قلقهم من أن الجهود الصينية المستمرة بهدف تقويض النظام المؤسس على القواعد تمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية بالنسبة للمنطقة والعالم كله. وأعلنوا عن استعدادهم للعمل المشترك من أجل ردع الأعمال التي تزعزع الاستقرار في المنطقة والرد عليها عند الحاجة".

كما أكد الوزراء نيتهم لـ "تنشيط تبادل المعلومات بما في ذلك عن طريق بذل جهود لجمع وتحليل المعلومات حول الأعمال الهادفة إلى الإجبار التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة". وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن "الوزراء عبروا عن قلقهم من التصرفات الصينية في بحر الصين الجنوبي التي تؤدي إلى مزيد من تقويض السلام والاستقرار في المنطقة". هذا وعبر الوزراء عن مخاوفهم الجدية من قضية مراعاة حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم وهونغ كونغ"، مشيرين إلى "أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وداعين لحل سلمي للقضايا الموجودة بين الجزيرة وأراضي الصين الأصلية".

وعلى صعيد آخر، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التقارير عن نشر قوات حفظ سلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا في كازاخستان لإخماد انتفاضة تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمانة المنظمة قولها إن إجمالي عدد قوات حفظ السلام سيبلغ حوالي 2500 ويمكن تعزيزها إذا لزم الأمر. 

وتابع برايس قائلا إن واشنطن ستراقب الوضع لرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان و"أي أفعال قد تمهد الطريق للسيطرة على المؤسسات" في قازاخستان.

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