الجمعة 07 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها فى أولمبياد بكين بسبب «القوى المعادية»

أولمبياد بكين
أولمبياد بكين

أعلنت سلطات كوريا الشمالية، أن البلاد "لن تكون قادرة" على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين.

 

وأشارت الوكالة الرسمية للبلاد أن بيونغ يانغ "لن تتمكن من المشاركة في الأولمبياد بسبب تصرفات القوى المعادية والوباء العالمي، لكننا سندعم بشكل كامل رفاقنا الصينيين في عملهم لعقد دورة أولمبية رائعة".

 

وستقام الألعاب الأولمبية الشتوية في الفترة من 4 إلى 20 فبراير، والألعاب البارالمبية من 4 إلى 13 مارس.

 

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أعلنت "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، متهمة بكين بانتهاك حقوق الإنسان.

 

إلا أن هذه الدول ستتمثل برياضيين في دورة الأولمبياد في الصين، من دون إرسال مسؤولين رسميين.

 

وحذرت الصين في أعقاب ذلك من أن هذه الدول "ستدفع ثمن" مقاطعتها

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