إيطاليا تسجل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات لليوم الثالث على التوالى

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، بلغت 219 ألفا و441 إصابات خلال 24 ساعة.



كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 198 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



ويأتي ذلك مقارنةً بـ 189 ألفا و109 إصابات جديدة و231 حالة وفاة سُجلت يوم أمس الأربعاء.



وسجلت إيطاليا 138 ألفا و474 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس منذ بداية تفشيه في البلاد في فبراير 2020، فيما بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة 6 ملايين و975 ألفا و465 حالة حتى الآن، وفقًا لبيانات الوزارة.