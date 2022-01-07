تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 7-1-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الجمعة، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، فضلا عن فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات مُتقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 09

وادى النطرون 17 09

طنطا 18 09

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 16 10

سيوة 15 08

بورسعيد 18 09

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الاسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 16 10

رفح 16 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 17 07

بنى سويف 17 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

أدفو 24 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15

