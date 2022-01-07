الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زيارة لايبارشيات منفلوط والدير المحرق والقوصية للتهنئة بعيد الميلاد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

زار المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، ايبارشيات مراكز منفلوط والقوصية والدير المحرق والإنجيلية الأولى لتقديم التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

IMG-20220106-WA0036
جانب من الجولة


رافقه خلالها المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعقيد سامح كمال والعقيد أحمد القاضى والمقدم أحمد الليثى بقطاع الأمن الوطني والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب وهند جوزيف ومصطفى كحيلي عضوا مجلس الشيوخ وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتور عيد محمد وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

IMG-20220106-WA0035
جانب من الجولة


بدأ نائب محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز منفلوط وقدم التهاني للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط والقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسط مشاركة من أطفال الكنيسة ابتهاجًا بالعيد، واستكمل نائب المحافظ ومرافقوه جولتهم بحضور القداس الذي أقيم بكنيسة الدير المحرق بمركز القوصية "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط" مقدمًا التهنئة لنيافة الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

IMG-20220106-WA0032
جانب من الجولة

كما قدم التهاني لقيادات وشعب الكنيسة، ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان للأقباط الأرثوذكس بمدينة القوصية وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية بمناسبة العيد ، مصافحًا الأهالي والأطفال الذين حرصوا على حضور القداس.

IMG-20220106-WA0030
جانب من الجولة


ونقل المهندس عمرو عبد العال، تهنئة المحافظ لجميع أساقفة الايبارشيات والكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على قوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط والذى يشهد عليه التاريخ المصرى على مختلف العصور.

IMG-20220106-WA0028
جانب من الجولة

كما قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع أقباط مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وشرطة وقيادة.

IMG-20220106-WA0027
جانب من الجولة


وعبر الانبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط عن سعادته بزيارة نائب المحافظ والسكرتير المساعد للمحافظة وقيادات المحافظة للكنيسة وتقديم التهانى بمناسبة العيد، موجهاً رسالة شكر وتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة "حياة كريمة" والتى غيرت وجه الريف المصرى ووفرت حياة كريمة للمواطنين بالقرى والنجوع مؤكدا وقوف الشعب المصرى بكافة طوائفه خلفه لاستكمال مسيرة التنمية فى البلاد ، كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط على تهنئته بالعيد وحرصه الدائم على مشاركتهم جميع الاعياد والاحتفالات .

IMG-20220106-WA0024
جانب من الجولة


ووجه الأنبا توماس أسقف القوصية خلال كلمته أمام القيادات وشعب الكنيسة رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا على وحدة الصف لاستكمال مشروعات التنمية الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات داعيًا الجميع للالتفاف خلف الرئيس لبناء مصر الحديثة معبراً عن خالص شكره وتقديره لجهود اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والشعبية لترابطهم وحرصهم على الزيارة وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات وقوة العلاقات على مر السنين.

IMG-20220106-WA0023
جانب من الجولة


واختمم نائب محافظ أسيوط زيارته للكنائس والايبارشيات في اليوم الأول للتهنئة بالعيد بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط والتي بدأها بترديد السلام الوطني بمشاركة قيادات وشعب الكنيسة ثم التقى بالقس باسم عدلى راعى الكنيسة وصموئيل باقى صدقة عضو المجلس  الانجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر ، مقدماً لهم التهنئة بالعيد وصافح الشباب والأهالي ، معبراً عن سعادته لتواجده فى تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة في الاحتفال بالعيد.

IMG-20220106-WA0015
جانب من الجولة


كان محافظ أسيوط قد بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فضلا عن تكليفه لنائبه ولقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بزيارة الكنائس والايبارشيات والأديرة للتهنئة بالعيد.

IMG-20220106-WA0019
جانب من الجولة
IMG-20220106-WA0017
جانب من الجولة
اسيوط محافظة وزارة الأوقاف مشروعات محافظ أسيوط الأمن الوطني مجلس النواب عضو مجلس النواب رجال الدين العائلة المقدسة الشعب المصري دير المحرق عيد الميلاد المجيد مجلس الشيوخ نائب المحافظ القيادات التنفيذية اللواء عصام سعد مديرية الأوقاف رحلة العائلة المقدسة مسار رحلة العائلة المقدسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

«الصحة» تكشف آخر تطورات حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - السخنة»

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

مسلحون يلقون 10 جثث أمام مكتب حاكم ولاية مكسيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية فى 2022

إيران تثير أزمة.. وثيقة تكشف سيناريو الخلافات بين إسرائيل وأمريكا

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟