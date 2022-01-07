بسبب محصول البرسيم.. حبس المتهم بقتل والده وشقيقه في أسيوط

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، حبس متهم أطلق النار على والده وشقيقه من سلاح ناري كان بحوزته في منفلوط بمحافظة أسيوط، مما تسبب في مصرع الأب وإصابة شقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم خلال التحقيق بنشوب مشادة كلامية بينه وبين والده وشقيقه بسبب خلاف مالي على حصته في ثمن بيع محصول البرسيم، وتطورت لتشابك بالأيدي فقام باستخدام سلاح ناري وأطلق الرصاص على والده وشقيقه ثم فر هاربا قبل تجمع الأهالي.

و تلقت شرطة النجدة بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالاسلحة النارية، ووقوع قتيل ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة المبدئية تبين وقوع مشاجرة، قام خلالها شاب بقتل والده وإصابة شقيقه بالسلاح الناري بقرية بمركز منفلوط.