الجمعة 07 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب حاول إنقاذ قطة محبوسة داخل «كشك كهرباء» فى 15 مايو

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء إنقاذه قطة دخلت كشك كهرباء، وفشلت في الخروج، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، ولبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

 

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بمصرع شاب صعقا داخل كشك كهرباء بدائرة قسم الشرطة، وعقب الانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي بلال عزيز راضي، 27 سنة، ومقيم دائرة القسم.

 

كما كشفت التحريات أن الشاب دخل كشك الكهرباء لإنقاذ قطة محجوزة داخل الكشك فصعقته الكهرباء، ومات في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

«الصحة» تكشف آخر تطورات حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - السخنة»

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

«المترو» ينفي مد ساعات العمل خلال احتفالات عيد الميلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية فى 2022

إيران تثير أزمة.. وثيقة تكشف سيناريو الخلافات بين إسرائيل وأمريكا

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟