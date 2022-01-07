مصرع شاب حاول إنقاذ قطة محبوسة داخل «كشك كهرباء» فى 15 مايو

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء إنقاذه قطة دخلت كشك كهرباء، وفشلت في الخروج، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، ولبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بمصرع شاب صعقا داخل كشك كهرباء بدائرة قسم الشرطة، وعقب الانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي بلال عزيز راضي، 27 سنة، ومقيم دائرة القسم.

كما كشفت التحريات أن الشاب دخل كشك الكهرباء لإنقاذ قطة محجوزة داخل الكشك فصعقته الكهرباء، ومات في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.