الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ختام ورشة عمل تطوير المناطق العشوائية بالجيزة

ورشة عمل تطوير المناطق
ورشة عمل تطوير المناطق العشوائية

اختتم برنامج تنظيم الأسرة، ورشة عمل تطوير المناطق العشوائية بالجيزة، وذلك بالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة، وهيئة جون سنو، وذلك لتنفيذ أنشطة برنامج تنظيم الأسرة بالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة وهيئة جون سنو، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومديرية الصحة بالجيزة بقيادة دكتور محمد منصور.

ورشة عمل تطوير المناطق العشوائية

وتم عرض مؤشرات قياس الأداء والتعريف بالمؤشرات والمقصود منه وسمات المؤشرات الجيدة، ومعرفة تحديد مؤشرات القياس لكل نشاط على حدا، كما تم أيضا التعريف بالتخطيط وهو تحديد الأهداف المستقبلية المراد تحقيقها ورسم خط السير لها من خلال الاستخدام الأمثل لكل الموارد المتاحة وخلال فترة زمنية محددة.

ويهدف البرنامج لرسم خطط المستقبلية حول تطوير المناطق العشوائية، وعرض جهود الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، وكذلك خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وإطلاق المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

ورشة عمل تطوير المناطق العشوائية

وحاضر بالورشة دكتورة مرفت فؤاد، مدير مركز المعلومات بقطاع تنظيم الأسرة والسكان، ودكتورة مي داوود مسؤول المتابعة والتقييم بهيئة جون سنو، كما حاضر بالورشة  علي مدي الأيام التي أقيمت ودكتورة أماني الصياد مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالجيزة وهاله السيد مدير مشروع تطوير العشوائيات ودكتورة رضا عبد المنعم  مدير المشروع بالجيزة.

ورشة عمل تطوير المناطق العشوائية

جاء ذلك بحضور عدد من الجمعيات الأهلية، وبعض الرائدات الريفية، بالإضافة إلى سعيدة محمود  ومقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة ماجدة محمود و شيماء فايد ومحمود مأمون  من ممثلين المجالس المحلية بالمناطق المستهدفة للتطوير بالحوامدية وأبو النمرس واوسيم وشمال الجيزة وهم المناطق المستهدفة من عمل الورشة، وبحضور دكتور محمد على ودكتور مرفت محمد سليمان وسلوي خليفه ودكتور أمل محمد والكثير من ممثلي تنظيم الأسرة، وبحضور حسام فؤاد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

ورشة عمل تطوير المناطق العشوائية
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنظيم الأسر مشروع تطوير العشوائيات مركز المعلومات تطوير المناطق العشوائية تنظيم الأسرة محافظ الجيزة

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