الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور)

وفد محافظة مطروح
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد

استقبلت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح، منذ قليل، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ونائبته الدكتورة دينا عثمان، واللواء محمد جحوش قائد المنطقة الغربية، واللواء هشام أبو النصر مدير أمن مطروح وعددًا من الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، للمشاركة والتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدًا على المحبة والسلام بين جميع أطياف الشعب المصري.

وتوافد المواطنون لأداء قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام المصلون بكتابة أمانيهم على أوراق وتعليقها على لوحة الأمنيات بالإضافة إلى الدعاء في نهاية العام الحالي واستقبال العام الجديد.

وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
وفد محافظة مطروح يشارك الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد
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٢٠٢٢٠١٠٦_٢٠٢٨٤٧
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محافظ مطروح مرسى مطروح السيدة العذراء عيد الميلاد المجيد الأجهزة الأمنية

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