زوج يقتل زوجته فى المنوفية ويجلس بجوار جثتها!

شهدت قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية جريمة قتل ربة منزل على يد زوجها، حيث عاود أبنائها من أعمالهم ليجدوا والدتهم جثه هامدة وتم إبلاغ مركز شرطة بركة السبع لبدء التحقيقات في الواقعة الغريبة والتي أثازت ذهول أهالي القرية.



وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بركة السبع بلاغا بمقتل "ز. أ. ع" ربة منزل مقيمة كفر هلال دائرة المركز، وتشير المؤشرات الأولية إلى قيام زوجها " س، ع،ب" بقتلها خنقا.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بركة السبع بقيادة الرائد أحمد واصل رئيس مباحث المركز لمحل الواقعة لبدء التحقيقات في الواقعة التي تم تحرير محضر بها، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بركة السبع المركزي وذلك لعرضها على الطبيب الشرعي وتم القبض على الزوج المتهم الأول في القضية.

وأشار أحد شهود العيان من أهالي القرية إلى أن الزوج بعد قتلها ظل جالس بجوار الجثة حتى حضر جميع أولاده وتم إبلاغ مركز الشرطة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد لقي شخص مصرعه داخل أحد المنازل المهجورة تحت الإنشاء، في مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، بعد سقوطه داخل المسقط، الخاص بالعقار، وتم العثور على الجثمان عقب بلاغ من أسرة الشاب المتوفى بتغيبه.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى "أ، م، أ" عمره 25 عامًا، يعمل سائق ومقيم بقرية بخاتي دائرة مركز شرطة شبين الكوم، وتم نقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة.

وأكد الكشف الطبي عدم وجود شبهه جنائية في الحادث والمتوفي مصاب بكدمات في الرأس والوجه ونزيف داخلي، ومعه كافة متعلقاته

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بتلقي بلاغ بتغيب شاب مقيم مركز شبين الكوم، وابلاغ أسرته بالعثور عليه داخل عقار تحت الانشاء بمنطقة الحي الشرقي التابع لدائرة قسم شبين الكوم، وتحركت قوة أمنية إلى محل الواقعة، لبدء التحقيقات وبيان وجود شبه جنائية من عدمه.