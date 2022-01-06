خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية في 2022

أعد باحثو معهد السياسة والاستراتيجية الإسرائيلي «IPS»، برئاسة اللواء احتياط عاموس جلعاد، وثيقة تتحدث عن تحديات الأمن القومي التي تواجهها إسرائيل خلال عام 2022.

وركزت الوثيقة على مستجدات الأوضاع في الساحة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية المحتلة، أو قطاع غزة المحاصر، والتعاون بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.

تأثير الأوضاع الفلسطينية على إسرائيل

وأضافت الوثيقة الإسرائيلية أن الأوضاع الفلسطينية لها تأثير واضح على الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة أن السلطة الفلسطينية تواجه ضعف متزايد، وزيارة العمليات الفردية ضد الإسرائيليين، وعزل جيل الشباب عن مؤسسة السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى سلوك حركة حماس وتطوير قوتها، وعدم وجود استراتيجية إسرائيلية شاملة لذلك.

وكانت زيارة محمود عباس «أبو مازن» رئيس السلطة الفلسطينية، إلى منزل بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، مهمة في الحفاظ على القنوات الإعلامية المفتوحة، وترسيخ مكانة عباس على الساحة الفلسطينية، وتعزيز الاستقرار الأمني.

سياسة إسرائيل تجاه الساحة الفلسطينية

وجاء في الوثيقة: "سياسة حفظ الهدوء عبر التنسيق الأمني الوثيق، وإضعاف حماس وإرساء النظام العام من خلال آليات أمنية فلسطينية، وتعزيز نوعية الحياة المدنية والاقتصادية لسكان الضفة الغربية، مع الحفاظ على الانفصال عن غزة وتجميد العملية السياسية، لإسرائيل بالتركيز على التهديد الإيراني وإخراج القضية سياسةالفلسطينية من جدول الأعمال خلال السنوات الماضية".

وأشارت إلى أن حماس تسعى لتعزيز مكانتها في الساحة الفلسطينية، عبر جذب مشاعر الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وكذلك تعمل على تطوير البنية التحتية لها في الضفة.

وبحسب الوثيقة، فإن إسرائيل تحافظ على المصلحة المشتركة والمؤقتة للأطراف في هذه المرحلة بعدم الانجرار إلى التصعيد، مما يبرز بشكل أساسي عدم رغبة تل أبيب في وضع معادلة جديدة مع الحركة وضرورة التركيز على الجانب الإيراني.