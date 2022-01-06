السكك الحديدية: تعليمات بعدم استرداد قيمة التذكرة للراغبين في إلغاء الحجز في هذه الحالة

قالت مصادر خاصة في هيئة السكك الحديدية، إن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس مصطفى أبو المكارم بعدم استرداد قيمة التذكرة للمواطنين الراغبين في إلغاء حجز القطارات بنفس يوم الرحلة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن المواطن لا يمكنه استرداد قيمة التذكرة في رحلات الوجه البحري وكذلك الوجه القبلي، نظرا لاستقرار حركة القطارات بالوجهين البحري والقبلي واسترداد قيمة التذكرة يعتبر خسائر كبيرة لمرفق السكة الحديد.

وتابعت المصادر أنه في حال رغبة الراكب في استرجاع تذكرة الرحلة يخسر من ثمنها ٥٠٪؜ نظرا لعدم القدرة على بيع التذكرة مرة أخرى وهو ما يعتبر خسائر لمرفق السكة الحديد، لذا تقوم بخصم ٥٠٪؜ من قيمة التذكرة.

وأضافت المصادر أنه يمكن للراكب استرداد قيمة التذكرة كاملة ولكن في حال إعادة التذكرة مرة أخرى خلال نصف ساعة فقط.

وأشارت المصادر إلى أن كثير من المواطنين يشترون التذاكر ومن ثم يأتوا لكي يقوموا بإعادتها مرة أخرى وهو ما يؤثر على المرفق بشكل كبير ويتسبب في خسائر فادحة للمرفق.