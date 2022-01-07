أطعمة يجب تناولها إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين

يعتبر الإقلاع عن التدخين من الأهداف التي يجب أن تسعى لتحقيقها خلال عام 2022، فإذا كنت عازم على الإقلاع عن تدخين السجائر، هناك بعض الأطعمة التي عند دمجها في نظامك الغذائي بانتظام قد تساعد في تسهيل التخلص من هذه العادة السيئة وغير الصحية.

وأوضح الأطباء أن الإقلاع عن التدخين يتطلب الكثير من التفاني والقوة والصبر من جانبك، فليس الأعشاب والأطعمة فقط بل تحتاج للكثير من الجهد، ففي السطور التالية عدد من الأطعمة التي تساهم في الإقلاع عن التدخين، حسبما ذكر موقع "healthybuilderz" الطبي.

الخضروات الصلبة

يسبب تدخين السجائر لسنوات في تراكم السموم في أعضاء جسمك، فلتسهيل الإقلاع عن التدخين، عليك تخليص جسمك من تلك المواد السامة، حيث تعتبر واحدة من أفضل الطرق لتحقيق إزالة السموم هي تناول الكثير من الخضروات الصلبة مثل اللفت وبراعم بروكسل والقرنبيط والبروكلي.

الفاكهة

يجب إضافة أي فاكهة طازجة يمكنك الحصول عليها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تريد أن تكون رحلة الأقلاع خالية من المتاعب والصعوبات، فقد يكون من السهل الخلط بين الجوع والشغف بالسجائر، فعن طريق ملء معدتك بالفواكه الغنية بالألياف، يمكنك أن تشعر بالشبع وبالتالي تمنعك من التفكير في التدخين.

المكسرات والبذور

من الطرق الجيدة لاستقرار مزاجك خلال رحلة الإقلاع عن التدخين، هو تناول وجبات خفيفة من اللوز والجوز وبذور عباد الشمس وبذور السمسم وغيرها من الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة قادرة على إرضاء ذوقك، مما يسهل عليك التوقف عن الشوق للسجائر، حيث يمكن أن يساعد اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكاكاو على محاربة الأرق، وهو أحد الأشياء التي قد تواجهها أثناء الإقلاع عن التدخين.

اللبن

الكثير من المدخنين السابقين الذين نجحوا في تغيير حياتهم أكدوا على فاعلية شرب كوب من الحليب، ففي كل مرة تشعر فيها برغبة في التدخين، استهلك كوبًا من الحليب على الفور.