الخميس 06 يناير 2022
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محافظات

الاف المسيحيين يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس بورسعيد | صور

«إقبال كبير على كنيسة مريم العذراء».. أقباط بورسعيد يقيمون قداس عيد الميلاد (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 أدى آلاف الأقباط في بورسعيد قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الخميس، بعدد من الكنائس في المحافظة، على رأسها كنيسة السيدة العذراء مريم، التي شهدت توافدًا كبيرًا لحضور الصلوات. 

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جانب من الاحتفال

«الدستور» صلاة قداس عيد الميلاد من داخل كنيسة السيدة مريم العزاء بشارع محمد علي نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، والصلاة التي ترأسها  كبار كهنة وآباء الكنيسة، بحضور محافظ بورسعيد ومدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية. 

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جانب من الاحتفال

وقدمت الكنيسة عددًا من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بصلوات عيد الميلاد المجيد ، بجانب إقامة الصلاة وتلاوة الانجيل ، وذلك وسط أجواء احتفالية وتوافد من الأخوة المسيحيين بملابس العيد، في اجواء يملؤها البهجة والسرور . 

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جانب من الاحتفال

وفرضت الكنيسة إجراءات احترازية مشددة، حيث فرضت ارتداء الكمامة وقامت بتطهير الكنيسة وأماكن الصلاة، وشددت على استخدام الكحول وقياس درجة حرارة المترددين، ومنعت دخول من لا يحمل شهادة تطعيم كورونا للجرعتين. 

وشهد محيط الكنائس إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت قوات الامن الضباط والجنود بالدوريات الثابتة والمتحركة، ووضعت الحواجز الحديدية بمحيط الكنيسة، وقامت القوات بتأمين المداخل بالبوابات الالكترونية.

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جانب من الاحتفال

وشارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، شاركا الأقباط احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك بعدد من كنائس المحافظة، وشملت جولتهما الكنيسة الانجيلية بشارع 23 يوليو، وكنيسة السيدة العذراء مريم بشارع محمد علي، وكنيسة ماري مرقص بمدينة بورفؤاد.

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جانب من الاحتفال
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